Титов назвал лучший трансфер «Спартака» в летнее окно

Егор Титов назвал Срджана Бабича лучшим трансфером «Спартака» в минувшее летнее трансферное окно. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил летние приобретения красно-белых, назвав лучшим трансфером Срджана Бабича.
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