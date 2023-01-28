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Перес был в гневе после поражения «Реала» от «Барсы» в Суперкубке и призвал Анчелотти немедленно отреагировать

Президента «Реала» разозлило поражение в финале Суперкубка Испании.  В этом матче мадридская команда уступила «Барселоне» со счетом 1:3.

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