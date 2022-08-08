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Анисин вернется в ташкентский «Хумо». Клуб вновь сыграет в чемпионате Казахстана

Форвард Михаил  Анисин продолжит карьеру в «Хумо» из Ташкента. 34-летний игрок уже выступал за узбекский клуб с 2019 по 2020 год, когда «Хумо» в дебютном для себя сезоне в открытом чемпионате Казахстана занял 10-е место.

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