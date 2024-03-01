В Петербурге полиция раскрыла исчезновение подростка 26-летней давности

С 26 октября 1998 года прокурором Приморского района СПб Байкеевым было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту безвестного исчезновения подростка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии