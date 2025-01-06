Некоторые мысли о первом дне украинского наступления в Курской области

Только мне видится что у нас в генштабе сидят предатели?

Юрий Ильинов

А может, посмотреть на тех, кто это пишет? "Тревожным людям могу сообщить только одно: да, противник что-то затеял, как всегда – малопонятное с точки зрения конечных целей операции. Достоверная информация появится не раньше утра среды, что позволит дать более реалистичный анализ и прогноз. Пока наблюдается потужная попытка контратаки в стык двух наших соединений и желание занять «серую зону» в предполье с двумя хуторами. Что будет дальше, война план покажет. А льющуюся псевдо-аналитику с громкими военными терминами пока не рекомендую впитывать в себя, берегите нервы." https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43765778800/Tankovaya-armiya-atakUyet-Kursk-Kak-obyichno-vsyo-propalo-?utm_referrer=mirtesen.ru