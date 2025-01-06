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Некоторые мысли о первом дне украинского наступления в Курской области

Некоторые мысли о первом дне украинского наступления в Курской области

Некоторые мысли о первом дне украинского наступления в Курской области Практически весь день вчера следил за наступлением ВСУ в Курской области.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Только мне видится что у нас в генштабе сидят предатели?
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15 час.
Юрий Ильинов
А может, посмотреть на тех, кто это пишет?  &quot;Тревожным людям могу сообщить только одно: да, противник что-то затеял, как всегда – малопонятное с точки зрения конечных целей операции. Достоверная информация появится не раньше утра среды, что позволит дать более реалистичный анализ и прогноз. Пока наблюдается потужная попытка контратаки в стык двух наших соединений и желание занять «серую зону» в предполье с двумя хуторами. Что будет дальше, война план покажет. А льющуюся псевдо-аналитику с громкими военными терминами пока не рекомендую впитывать в себя, берегите нервы.&quot;                https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43765778800/Tankovaya-armiya-atakUyet-Kursk-Kak-obyichno-vsyo-propalo-?utm_referrer=mirtesen.ru
Танковая армия атакует Курск! Как обычно, всё пропало ...
Славянская доктрина - МирТесен
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13 час.
владимир рябченко
Замполит Зеленский лично поднимал в атаку??? али за кустом отсиживался?
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2 час.

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