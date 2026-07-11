В Свердловской области из-за ливней перекрыты трассы и мосты

В Свердловской области наблюдаются продолжительные ливневые дожди. В ряде муниципальных образований сложилась крайне неблагоприятная гидрологическая обстановка: повышение уровня воды в водоемах вызывает переливы через автомобильные трассы, а также приводит к затоплению и разрушению мостовых сооружений.