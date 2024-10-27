"Вечером 5 ноября я позвоню Путину": Трамп сделал новое предвыборное обещание

Во время выступления перед своими сторонниками в Неваде кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что для реализации своего мирного плана он не намерен ждать своей инаугурации.
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