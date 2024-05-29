В Европе призвали прекратить поставки российских энергоресурсов

Evgeny Ku

У нас во власти и среди олигархов полно дебилов. Надо было давно самим прекратить западу всяческие поставки - пусть "эту штуку" сосут в холода-, например. Да и электричество пусть получают из пердячего пара ! Нет, надо было дождаться, пока они соломку постелят на место, где придётся упасть ! Лучше бы наши газовщики и бензинщики населению РФ, з/плату платили бесплатным газом и бензином ! Ну, это если и правда главная цель нашего государства - благополучие основной массы россиян, а не благополучие грёбаных олигархов, будь они прокляты и все те, кто их опекает во власти !!!