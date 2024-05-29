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  • Evgeny Ku
    У нас во власти и среди олигархов полно дебилов. Надо было давно самим прекратить западу всяческие поставки - пусть "...В Европе призвали...
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В Европе призвали прекратить поставки российских энергоресурсов

В Европе призвали прекратить поставки российских энергоресурсов

Эти две страны, по информации иностранного агентства, просят сформировать рабочую группу высокого уровня для определения путей постепенного прекращения поставок российского газа, нефти, ядерных материалов, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.

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Комментарии
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Evgeny Ku
У нас во власти и среди олигархов полно дебилов. Надо было давно самим прекратить западу всяческие поставки - пусть &quot;эту штуку&quot; сосут в холода-, например. Да и электричество пусть получают из пердячего пара ! Нет, надо было дождаться, пока они соломку постелят на место, где придётся упасть ! Лучше бы наши газовщики и бензинщики населению РФ, з/плату платили бесплатным газом и бензином ! Ну, это если и правда главная цель нашего государства - благополучие основной массы россиян, а не благополучие грёбаных олигархов, будь они прокляты и все те, кто их опекает во власти !!!
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