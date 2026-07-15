Секрет режима инкогнито: почему цены в интернет-магазинах внезапно падают

Правда ли, что для авторизованных покупателей товары на маркетплейсах стоят дороже.Покупатели часто сталкиваются со странным явлением на популярных интернет-площадках: вышли из личного кабинета — цена упала.
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