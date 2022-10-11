Фонд капремонта потратит 3 миллиона на платежки для волгоградцев

Согласно сайту госзакупок, уже 12 октября фонд выберет победителя аукциона, которому предстоит оказать услуги по предпечатной подготовке, технологической подготовке данных, печати, конвертированию счетов-квитанций и их доставке до абонентов.
Согласно сайту госзакупок, уже 12 октября фонд выберет победителя аукциона, которому предстоит оказать услуги по предпечатной подготовке, технологической подготовке данных, печати, конвертированию счетов-квитанций и их доставке до абонентов.
Свежие комментарии