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Фонд капремонта потратит 3 миллиона на платежки для волгоградцев

Фонд капремонта потратит 3 миллиона на платежки для волгоградцев

Согласно сайту госзакупок, уже 12 октября фонд выберет победителя аукциона, которому предстоит оказать услуги по предпечатной подготовке, технологической подготовке данных, печати, конвертированию счетов-квитанций и их доставке до абонентов.

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