Нежелание Запада передавать Киеву современное вооружение и практика «дозирования военной помощи» не позволяют ВСУ добиться желаемых целей.
В Киеве заявили, что Запад «мешает» ВСУ, и выдвинули новые требования
Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Данилов тупая мразь! И самое главное ничего не стоящая для запада. Причем если у зеленскому после завершения СВО есть очень маленький шанс остаться живым, то у этого дурака шансов нет. Запад рано или поздно прекратит помощь украине и тогда придется налаживать отношения с Россией. Поэтому запад уж точно не будет действовать так как этого хочется укродолбоебам! Хохлы просто тупые гандоны, которых используют и выбросят!
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