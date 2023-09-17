В Киеве заявили, что Запад «мешает» ВСУ, и выдвинули новые требования

МН

Михаил Новиков

Данилов тупая мразь! И самое главное ничего не стоящая для запада. Причем если у зеленскому после завершения СВО есть очень маленький шанс остаться живым, то у этого дурака шансов нет. Запад рано или поздно прекратит помощь украине и тогда придется налаживать отношения с Россией. Поэтому запад уж точно не будет действовать так как этого хочется укродолбоебам! Хохлы просто тупые гандоны, которых используют и выбросят!