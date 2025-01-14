Власти Львова решили эксгумировать останки более 200 советских воинов

В украинском Львове местные власти в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы приняли решение эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова.
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