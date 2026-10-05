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От Леди Гаги до Киркорова: 10 звёзд, которых интернет записал в «эксплуататоры» за суррогатное материнство

От Леди Гаги до Киркорова: 10 звёзд, которых интернет записал в «эксплуататоры» за суррогатное материнство

Леди Гага, Пэрис Хилтон, Николь Кидман, Филипп Киркоров — что общего у этих очень разных женщин? Все они стали родителями через суррогатную мать и все получили в ответ не цветы, а волну осуждения.

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