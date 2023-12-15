В Южно-Сахалинске скорая приняла роды беременной женщины во время ДТП

В Южно-Сахалинске водитель не стал уступать дорогу скорой помощи и вызвал ДТП на дороге.Минздрав Сахалинской области сообщил, что фельдшеры не растерялись в сложной ситуации и приняли роды у местной жительницы после аварии.
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