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stroim21

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Ток, судьба и перфоратор: почему электричество выбирает нас

Ток, судьба и перфоратор: почему электричество выбирает нас

С электричеством у меня всю жизнь складываются отношения, похожие на затяжной семейный конфликт. Я его откровенно опасаюсь, а оно, кажется, отвечает мне взаимностью и при любой удобной возможности старается напомнить, кто в доме хозяин.

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