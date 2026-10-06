Ток, судьба и перфоратор: почему электричество выбирает нас

С электричеством у меня всю жизнь складываются отношения, похожие на затяжной семейный конфликт. Я его откровенно опасаюсь, а оно, кажется, отвечает мне взаимностью и при любой удобной возможности старается напомнить, кто в доме хозяин.
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