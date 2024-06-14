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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о том, почему не тренирует: «Допускаю, что есть черный список: этих не подпускать. Кто-то меняет команды, а кто-то был крутым футболистом и ни разу не побывал ни в какой должности»

«Я знаю, как обсуждают каждую мою фразу. В том числе и недавнюю: «Могу закончить тренерскую карьеру, так и не начав».

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