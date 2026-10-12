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ФедералПресс

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Депутат Татьяна Марченко: «Сарафанов городок» в Каштаковской роще почти готов

Депутат Татьяна Марченко: «Сарафанов городок» в Каштаковской роще почти готов

ИРКУТСК, 12 октября, ФедералПресс. В Иркутске подходит к концу начальная стадия реализации проекта «Сарафанов городок».

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