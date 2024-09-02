История и археология: Они могли полететь вместо Гагарина: 5 космонавтов, которые готовились к первому полёту

День 12 апреля 1961 года навсегда запомнится всему миру. Эта дата связана с именем первого человека в космосе, Юрия Гагарина, однако, сложись обстоятельства по-другому, на месте него мог быть и другой летчик.
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