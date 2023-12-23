Alfa Romeo не прогнется под рынок и не будет выпускать одни кроссоверы

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато поделился своими мыслями о будущем бренда. Он упомянул, что следующее поколение модели Giulia сохранит кузов седан, но будет представлено в электрической версии.
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