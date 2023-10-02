Арктический центр добровольчества запустил сайт Ядобро.янао.рф

Медиаресурс объединил более 50 ямальских добровольческих организаций региона. Посетители могут присоединиться к понравившимся волонтерским миссиям, подключиться к пожертвованиям в благотворительные фонды и к акциям, стать наставником для нуждающихся, послушать подкасты или прочитать интервью с людьми, которые развивают волонтерское движение в округе, откликнуться на вакансий для добровольцев.
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