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В феврале прибавка к пенсии составит более тысячи рублей

В феврале прибавка к пенсии составит более тысячи рублей

После индексации в феврале россияне получат прибавку к пенсии. Сумма превысит тысячу рублей и будет выплачена в качестве доплаты за январь и февраль, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин с беседе с aif.

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