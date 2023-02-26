Рафинья получил повреждение, выражая недовольство заменой в 1-м матче «Барсы» с «МЮ». Он пнул холодильник с напитками и почувствовал боль в колене

Рафинья получил повреждение, выражая недовольство заменой в первом матче с «Ман Юнайтед». Вингер не вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 22-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0), который состоялся 19 февраля, а появился на поле на 74-й минуте.