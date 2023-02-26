Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Солдатов
    Ну что ж, будем ждать. Надеюсь бой будет интересным. Я уже и UFC Fight Pass проплатил ( по подписке огонь, почти бесп...Стерлинг сообщил,...
  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...

Рафинья получил повреждение, выражая недовольство заменой в 1-м матче «Барсы» с «МЮ». Он пнул холодильник с напитками и почувствовал боль в колене

Рафинья получил повреждение, выражая недовольство заменой в первом матче с «Ман Юнайтед». Вингер не вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 22-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0), который состоялся 19 февраля, а появился на поле на 74-й минуте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх