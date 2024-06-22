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сборная Турции – сборная Португалии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 22 июня

сборная Турции – сборная Португалии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют сборная Турции и сборная Португалии в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).

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