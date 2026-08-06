Эксперт Сажин: итоги визита главы МИД Азербайджана в Киев будут интересны США

Визит в Киев главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова может быть связан с желанием Баку снизить напряженность вокруг Ирана, заявил в разговоре с RTVI старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.