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Рекомендации по обучению украинскому мату

Рекомендации по обучению украинскому мату

Нацисты пытаются переобучиться мату на украинском.Но как показывают видео с фронта, 90-95% все равно матерится на русском.

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