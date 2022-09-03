Знаменитая теннисистка Серена Уильямс провела последний матч в своей карьере. В третьем круге Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, 40-летняя американка в трех партиях за три с лишним часа проиграла Айле Томлянович из Австралии.