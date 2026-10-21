Токийские фондовые индексы в среду выросли на публикации финансовых результатов американской компанией SpaceX, хотя рост был ограниченным по сравнению с недавним падением, показывают биржевые данные 21 октября.
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