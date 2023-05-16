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Боррель призвал ЕС принять меры против Индии, которая перерабатывает нефть из России и поставляет бензин и дизель в Европу

Боррель призвал ЕС принять меры против Индии, которая перерабатывает нефть из России и поставляет бензин и дизель в Европу

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал данное содружество принять меры против Индии, перерабатывающей нефть из Российской Федерации и поставляющей бензин и дизель странам Европы.

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