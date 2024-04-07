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Гагин: Залужный может возглавить военный переворот на Украине

Гагин: Залужный может возглавить военный переворот на Украине

Советник главы ДНР Ян Гагин допустил военный переворот под руководством бывшего клавнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Украине в целях свержения президента страны Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зеленский будет заменен посредством военного переворота, который может возглавить Залужный, говорит Гагин и явно ошибаясь. Залужный это битая карта и на удалении, да ещё в Англии, оплоте &quot;дерьмократии&quot;. Ни какого переворота не будет. США протянут до выборов нагнетая ситуацию, а далее всё пойдёт на спад! А вот что делать нам с Киевом, это большой вопрос? И что делает кум сегодня у нас?
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