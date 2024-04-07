Гагин: Залужный может возглавить военный переворот на Украине

Геннадий Бережнов

Зеленский будет заменен посредством военного переворота, который может возглавить Залужный, говорит Гагин и явно ошибаясь. Залужный это битая карта и на удалении, да ещё в Англии, оплоте "дерьмократии". Ни какого переворота не будет. США протянут до выборов нагнетая ситуацию, а далее всё пойдёт на спад! А вот что делать нам с Киевом, это большой вопрос? И что делает кум сегодня у нас?