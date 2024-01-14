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Закон, порядок, государство

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Преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России стал победителем «Созвездия мужества»

Преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России стал победителем «Созвездия мужества»

Лучшим преподавателем образовательной организации высшего образования МЧС России в рамках XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» стал профессор кафедры (механики инженерной графики) Академии гражданской защиты МЧС России Константин Латышенко.

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