Преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России стал победителем «Созвездия мужества»

Лучшим преподавателем образовательной организации высшего образования МЧС России в рамках XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» стал профессор кафедры (механики инженерной графики) Академии гражданской защиты МЧС России Константин Латышенко.
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