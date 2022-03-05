Эмильен Жаклен: «Очень жаль, что на Кубке мира нет украинцев, россиян и белорусов»

Трехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен высказался о проведении гонок Кубка мира в период событий на Украине.

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