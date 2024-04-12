«Однозначно поднимемся выше десятого места»

Одним из открытий нынешнего чемпионата России по футболу стала команда «Пари Нижний Новгород». До последнего боровшийся в прошлые два сезона за выживание в РПЛ клуб теперь за восемь туров до финиша уверенно идет в середине таблицы, занимая десятое место.
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