Пензенского протоиерея наградили ведомственной медалью министерства обороны

На базе Казанского высшего танкового командного училища были проведены образовательные и методические семинары с участием помощников командиров, ответственных за взаимодействие с верующими военнослужащими в соединениях и воинских частях Центрального военного округа.
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