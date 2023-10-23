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Пензенского протоиерея наградили ведомственной медалью министерства обороны

На базе Казанского высшего танкового командного училища были проведены образовательные и методические семинары с участием помощников командиров, ответственных за взаимодействие с верующими военнослужащими в соединениях и воинских частях Центрального военного округа.

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