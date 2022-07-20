"Теперь точно на пляж рвану": появились новые данные о погоде в Приморье

Метеоэксперты рассказали, что появились новые данные о погоде в Приморье на ближайшие дни. Так, синоптики метеорологического портала "Примпогода" отметили, что на выходных существенных осадков на побережье края не ожидается.
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