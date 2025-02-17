Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» вновь будет проходить под эгидой ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Ежегодному открытому республиканскому телевизионному молодежному фестивалю эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» в этом году вновь предоставлена эгида Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
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