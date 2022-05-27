27.05.22==ВСУ потеряли 60% солдат, трибунал ДНР посетят иностранцы.

Красный Лиман частично перешел под контроль российских военных Спецоперация РФ на Украине В украинской армии есть большие проблемы с дезертирством, необученными солдатами и потерями среди солдат, которые достигают от 40 до 60% во многих частях ВСУ.
Красный Лиман частично перешел под контроль российских военных Спецоперация РФ на Украине В украинской армии есть большие проблемы с дезертирством, необученными солдатами и потерями среди солдат, которые достигают от 40 до 60% во многих частях ВСУ.
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