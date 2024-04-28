Игры будущего в Казахстане перенесли из-за наводнения

Турнир перенесли с 2025 на 2026 год.фото: t.me/myfuturesport--> Международный мультиспортивный турнир Игры будущего в Казахстане не состоится в 2025 году, его перенесли на год позже из-за экономии бюджета после масштабного наводнения.
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