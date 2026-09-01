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Татар-информ

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Две пенсии в 2026 году: кто может получать в Татарстане

Две пенсии в 2026 году: кто может получать в Татарстане

Кто имеет право получать две пенсии одновременно Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Отдельные категории татарстанцев имеют право на одновременное получение двух пенсий, которые назначаются по двум основаниям.

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