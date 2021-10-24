Русская весна

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В Москве вступили в силу новые COVID-ограничения

В Москве вступили в силу новые COVID-ограничения

В Москве с понедельника пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на дистанционку не менее 30% сотрудников, соответствующий указ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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