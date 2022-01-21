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Услуги общественного питания освобождены от налогообложения НДС

Услуги общественного питания освобождены от налогообложения НДС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности о вступлении в силу с 1 января 2022 года подпункта 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, которым из-под налогообложения НДС выведены операции по оказанию услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

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