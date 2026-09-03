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Ветеринар Шеляков уточнил нормальное количество усов у собак

Ветеринар Шеляков уточнил нормальное количество усов у собак

У собак в среднем бывает 24 уса — по 12 с каждой стороны, хотя их число может доходить до 40. Ветеринарный врач Михаил Шеляков сообщил, что ломкость или выпадение вибрисс иногда указывает на нехватку серы либо паразитарные заболевания, передает «Абзац» .

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