Треть украинцев готова отдать страну России — кто эти люди?

Число нежелающих воевать за неньку растет с каждым месяцем Доля граждан Украины, готовых отказаться от территорий ради окончания конфликта, за последний год (с мая 2023 года) выросла в три раза — с 10 до 32%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии