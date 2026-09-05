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Регион 29

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В Архангельской области 5 сентября ожидаются сильные дожди

В Архангельской области 5 сентября ожидаются сильные дожди

Сильный дождь прогнозируется ночью и днём 5 сентября 2026 года в Мирном и 11 муниципальных образованиях Архангельской области.

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