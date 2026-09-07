Туризм и География
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Туризм и География

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Как весеннее озеро каждый год возвращало на берег одну и ту же старую лодку

Как весеннее озеро каждый год возвращало на берег одну и ту же старую лодку

Странные вещи нередко кажутся мистикой ровно до тех пор, пока не начинаешь разбираться в деталях. Эта история как раз из таких: сначала — почти легенда, потом — цепочка наблюдений, которая приводит к простому и оттого ещё более впечатляющему объяснению.

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