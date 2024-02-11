Глава крупного нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве погиб с семьёй в авиакатастрофе в США

Герберт Вигве, генеральный директор одного из крупнейших банков Нигерии по размеру активов Access Bank, был одним из шести погибших в результате крушения вертолёта 9 февраля, сообщили Associated Press и San Bernardino Sun.
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