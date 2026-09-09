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Царьград

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Политолог предсказал избрание Брнабич президентом Сербии

Политолог предсказал избрание Брнабич президентом Сербии

Премьер Сербии Ана Брнабич может стать президентом после отставки Вучича, заявил политолог Попов. Он отметил, что Белград продолжит сотрудничество с Москвой.

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