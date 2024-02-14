В микрорайоне Солнечный в Иркутске обустроят пешеходный бульвар

В микрорайоне Солнечный в Иркутске планируют обустроить новое общественное пространство. Это будет пешеходный бульвар, который пройдет от проспекта Маршала Жукова по направлению к Гормолзаводу, рассказал депутат Думы города Алексей Вепрев.