В микрорайоне Солнечный в Иркутске обустроят пешеходный бульвар

В микрорайоне Солнечный в Иркутске планируют обустроить новое общественное пространство. Это будет пешеходный бульвар, который пройдет от проспекта Маршала Жукова по направлению к Гормолзаводу, рассказал депутат Думы города Алексей Вепрев.
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