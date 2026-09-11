Зеленский выпросил у Канады средства ПВО и ударные беспилотники

Канада поправит дела Украины в области средств противовоздушной обороны, поставив Киеву вооружения на сумму 250 млн американских долларов.
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