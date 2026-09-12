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Газета.ру

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Путин заявил, что БРИКС нацелен на консолидацию мирового большинства

Путин заявил, что БРИКС нацелен на консолидацию мирового большинства

Президент России Владимир Путин назвал БРИКС партнерством, нацеленным на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства.

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