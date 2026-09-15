В ноябре война закончится: Три человека прочертят новые границы? Последнее слово за Путиным

Автор: Наталья ЗалевскаяЗапуск в инфополе темы саммита в китайском Шэньчжэне за два с половиной месяца до события уже заставил мир занервничать: на кону новый передел мира.
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